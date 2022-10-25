Ночь на 25 октября стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на 25 октября стала самой холодной в Москве и Московской области с начала осени. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

По его словам, в столице уже долгое время наблюдаются заморозки, однако прошлая ночь стала самой холодной.

Синоптик уточнил, что в Москве была зафиксирована температура в -2,1°C, а на территории Подмосковья в некоторых районах столбики термометра опустились ниже -6°C.

Ранее сообщалось, что в Москве и области 25 октября ожидается до +6°С.

При этом главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила жителей города об аномально теплом ноябре.

А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщал, что на этой неделе в Москве и Подмосковье осадков не будет, но в ночное время суток продолжатся заморозки.