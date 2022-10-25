Член ОП Малькевич: пять человек пострадали в результате взрыва автомобиля в Мелитополе

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что из-за взрыва автомобиля у здания телекомпании в Мелитополе пострадали пять человек, среди них — сотрудники медиахолдинга «ЗаМедиа». Об этом Малькевич написал в своем Telegram-канале.

По словам зампредседателя Общественной палаты, ЧП произошло в то время, когда работники Запорожского областного телеканала «ЗаТВ» шли на работу.

«Взорвали начиненную взрывчаткой машину у здания телецентра. Мощность — 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте», — отметил он.

По предварительным данным экстренных служб, в машине сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв случился недалеко от здания бизнес-центра. Там находилась редакция местной телекомпании «ЗаTV». Малькевич отметил, что был также нанесен ущерб имуществу СМИ.

«В том числе ударили по студии «ЗаРадио», в которой мы проводили эфир в это воскресенье», — написал член ОП.

Ранее Александр Малькевич сообщил, что в результате удара украинских военных по гражданской переправе в Херсоне погиб один журналист, еще десять ранены.