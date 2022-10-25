В Твери жильцы нового ЖК жалуются на поток незнакомцев, употребляющих запрещенные вещества

В центре Твери недавно заселившиеся жильцы жалуются на поток незнакомцев, которые употребляют запрещенные наркотические вещества на территории их ЖК, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Новый дом жилого комплекса «Атлант», расположенного в центре Твери, недавно заселили. Рядом с ним находится пустырь, на котором застройщик планирует возвести здание. Однако год назад строительство приостановили, а место приглянулось наркопотребителям.

Недавно заехавшие жильцы жалуются, что постоянно видят незнакомцев, которые ищут запрещенные вещества на территории пустыря, а затем на том же месте их употребляют. Местные жители записывают происходящее на камеру и вызывают полицию, однако эти меры не работают. Сотрудники правоохранительных органов приезжают, когда незнакомцы уже скрылись. По словам жильцов, полицейские сказали им, что могут отвезти подозреваемых только на медицинское освидетельствование. Если результаты теста будут положительными, то им выпишут штраф, но, возможно, и не выпишут.

Жильцы утверждают, что незнакомцы приходят на территорию пустыря каждый день. Они выходили и разговаривали с ними, но это тоже не помогло.

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