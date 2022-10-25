Пожар произошел в резервуаре с нефтепродуктами в Нижнем Новгороде

Пожар произошел в резервуаре с остатками нефтепродуктов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Отмечается, что в настоящее время резервуар никто не использует, он расположен на территории недействующего промышленного предприятия в районе дома 37 по улице Щербакова. Сигнал о пожаре поступил в службы МЧС в 9.16 утра вторника, 25 октября.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №2. По прибытию первого подразделения ранг пожара понижен до 1-БИС», — говорится в сообщении МЧС.

Прибывшие на место спасатели установили, что пламя распространилось на площади 400 кв. м. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал, также отсутствует угроза перехода огня, рассказали в ведомстве.

Ранее в августе на территории одного из резервуаров нефтехранилища в Матансасе, на Кубе, произошел пожар в результате удара молнии. Тогда пострадали 77 человек, некоторые из них были в критическом состоянии.