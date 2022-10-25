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Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области

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Воздушная тревога объявлена в Киевской области, сообщает в своем Telegram-канале Киевская областная администрация.

Сообщение появилось в 10.29.

Также о тревоге известила в Telegram столичная администрация, оповещение появилось в 10.28.

Граждан попросили проследовать в укрытия и следить за дальнейшими сообщениями.

В этот день в Киев прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, писали немецкие СМИ. Этот визит стал первым для немецкого президента с начала спецоперации РФ на Украине.

Штайнмайер планировал приехать в Киев еще весной, однако тогда украинское правительство отменило приглашение. Немецкий президент, писал Der Spiegel, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского принести извинения за срыв встречи, посчитав отмену визита «историческим оскорблением».

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Операция на Украине
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