Экс-глава «Роскосмоса» придумал себе позывной в зоне спецоперации

Бывший генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что взял себе в зоне проведения специальной военной операции позывной Космос, передает РИА Новости.

Он указал, что это его позывной для радиообмена.

Ранее в этот день он также выложил в своем Telegram-канале фотографии с командирами батальонов Донецкой народной республики (ДНР) и представителем Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным. Рогозин был в военной экипировке с нашивкой «Космос» и с оружием в руках. Он написал, что в прошлом они были гражданскими, а нынче стали «опытнейшими комбатами» и вместе с ними можно «горы свернуть».

Накануне Рогозин опубликовал фото, на котором он, одетый в камуфляж, стоит возле 152-миллиметровой самоходной гаубицы «Акация». Он заявил в посте, что находится «на передовой в Запорожской области» и добавил к своей военной биографии еще и Новороссию.

23 октября стало известно, что Рогозин привез зимнее обмундирование и гуманитарную помощь в корпус Народной милиции ДНР.