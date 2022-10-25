Экс-руководители Саратовского авиационного завода обвиняются в экономических преступлениях

Два бывших руководителя ЗАО «Саратовский авиационный завод» обвиняются в преднамеренном банкротстве завода, злоупотреблении полномочиями и неисполнении обязанностей налогового агента. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие установило, что в 2009 году гендиректор и председатель совета директоров завода искусственно обанкротили предприятие, чем нанесли ущерб в размере 895,8 млн рублей. Также гендиректор не перечислил в бюджет налоги с доходов сотрудников организации на общую сумму 41,3 млн рублей.

Правоохранители собрали необходимые доказательства вины россиян. В ближайшее время их дело рассмотрит суд.

Ранее стало известно, что в Томске сотрудники отдела с организованной преступностью управления МВД задержали двоих местных жительниц, которые подозреваются в хищении более 3,8 млн рублей у сироты.