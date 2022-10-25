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Виталий Хоценко: в ДНР приступили к профилактическим осмотрам детей

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко рассказал, что в регионе приступили к профилактическим осмотрам детей в возрасте от 2 до 17 лет.

По его словам осмотры детей проходят в рамках поручения президента России Владимира Владимировича Путина и благодаря поддержке Министерства здравоохранения РФ.

«Медицинские осмотры проводятся силами выездных медицинских бригад, в состав которых войдут наши медики и специалисты, прибывшие из других субъектов Российской Федерации», — рассказал он.

Хоценко уточнил, что осмотр проводится базовыми и специализированными бригадами, в состав которых включены педиатр, невролог, детский хирург, стоматолог, травматолог-ортопед, оториноларинголог, психиатр, офтальмолог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики.

«На сегодняшний день медицинскими организациями Донецкой Народной Республики уже сформированы бригады специалистов, которые до конца 2022 года проведут профилактические медицинские осмотры детей Тореза, Ждановки и Старобешевского района», — заключил председатель правительства ДНР.

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