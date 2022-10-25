Патриарх Кирилл: мир оказался перед лицом глобальной ядерной катастрофы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС), заявил, что мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Трансляция мероприятия велась в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности следования по пути жизни, который был предложен Богом, — «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство».

«Ныне перед лицом глобальной ядерной катастрофы эти слова вновь звучат с особой напряженностью и силой. Все это происходит на фоне, с одной стороны, постоянного умножения технических способностей человека и, с другой, возрастания старых и возникновения новых опасностей», — указал патриарх.

Он обратил внимание на актуальные проблемы, в числе которых назвал умножение вооруженных конфликтов, возникновение новых инфекций, истощение природных ресурсов и загрязнение среды обитания, оттачивание изощренных способов манипуляции сознанием и др.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что некоторые силы уверены в наступлении времени, когда «можно покончить» с Россией. Он подчеркнул, что им не удастся уничтожить Русь православную.