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Патриарх Кирилл: мир оказался перед лицом глобальной ядерной катастрофы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС), заявил, что мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Трансляция мероприятия велась в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности следования по пути жизни, который был предложен Богом, — «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство».

«Ныне перед лицом глобальной ядерной катастрофы эти слова вновь звучат с особой напряженностью и силой. Все это происходит на фоне, с одной стороны, постоянного умножения технических способностей человека и, с другой, возрастания старых и возникновения новых опасностей», — указал патриарх.

Он обратил внимание на актуальные проблемы, в числе которых назвал умножение вооруженных конфликтов, возникновение новых инфекций, истощение природных ресурсов и загрязнение среды обитания, оттачивание изощренных способов манипуляции сознанием и др.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что некоторые силы уверены в наступлении времени, когда «можно покончить» с Россией. Он подчеркнул, что им не удастся уничтожить Русь православную.

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