Пожар произошел в метро в Стамбуле

Пожар произошел на станции метро Халич в центре Стамбула. Об этом сообщает телеканал NTV.

Причиной пожара называется возгорание электрических кабелей. Указанная станция расположена на метромосте над проливом Золотой Рог. Инцидент произошел в 10.15 по местному времени (совпадает с московским). Пожарным сообщили о клубах дыма под рельсами.

В настоящий момент пожар локализован. Временно приостановлено движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман.

16 октября Стамбуле загорелось 24-этажное здание. Инцидент произошел в квартале Фикиртепе района Кадыкёй.

Неделей ранее взрыв произошел в здании в Стамбуле, также в районе Кадыкёй. После этого дом загорелся.