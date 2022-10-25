Госпогранслужба Украины сообщила об очередях на выезд на границе страны с Польшей

На украинско-польской границе наблюдаются очереди на выезд с Украины. На других пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди отсутствуют. Об этом сообщается в социальных сетях Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«ПП «Устилуг» — 55 легковых автомобилей, ПП «Шегини» — 50 легковых автомобилей, 70 пешеходов», — говорится в публикации.

Отмечается, что в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Молдавией и Румынией очередей нет совсем.

Ранее сообщалось, что польская погранслужба попыталась вытеснить беженцев на территорию Белоруссии через калитку для прохода животных. Отмечается, что белорусские пограничники среагировали на действия польских силовиков, не допустив нарушения государственной границы.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.