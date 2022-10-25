Супруги с 37-летней разницей в возрасте из Таиланда удивили людей своим браком

19-летний мужчина из Таиланда женился на 56-летней возлюбленной с тремя детьми и удивил людей, пишет Oddity Central. Они не понимают, зачем молодому человеку жить с женщиной, которая намного старше его.

Вутичай Чантарадж познакомился со своей невестой Джанлой Намуанграк почти 10 лет назад, когда женщина переехала жить в соседний дом. Когда тайцу исполнилось 17 лет, он начал ухаживать за женщиной.

«Вутичай был для меня супергероем. Он помогал мне каждый день. Потом, когда он подрос, мы начали испытывать друг к другу чувства», — рассказала Джанлой.

В начале 2022 года пара сыграла свадьбу. По словам супругов, их родственники не были против заключения брака. Вутичай и Джанлой счастливы друг с другом, однако они уже устали от косых взглядов незнакомцев. Несмотря на это, влюбленные продолжают хвастаться своим романом как в новостных интервью, так и в социальных сетях, и убеждены, что многие из критиков им просто завидуют.

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