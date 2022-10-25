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Школьница с диагностированным поражением мозга, зарезанная матерью в Уфе, оказалась здорова

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Телеграм-канал «Mash Batash»

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что «смертельно больная» 16-летняя девочка, зарезанная матерью в Уфе, была здорова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Напомним, в начале августа 2022 года тело школьницы с множеством ножевых ранений обнаружили в съемной квартире в Уфе, где она проживала со своей матерью во время лечения. Накануне в Туймазах девочке диагностировали поражение головного мозга, и семья отправилась на лечение в столицу.

Правоохранители установили, что россиянка убила свою дочь, а после покончила с собой. Перед этим женщина оставила записку, в которой она написала, что ее дочь якобы страдала ужасными болями и сама попросила убить ее во сне.

Ранее стало известно, что в Голландии психически нездоровый 46-летний житель общины Валкенсвард убил свою 33-летнюю девушку, чтобы «спасти» ее. Мужчина решил, что, если он не убьет ее, то ее похитят, изнасилуют, заставят стать проституткой и все равно убьют.

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