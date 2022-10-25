В Крыму мужчину осудят за изнасилование загоравшей на пляже девушки

В Севастополе будут судить 24-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании девушки на безлюдном пляже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Инцидент произошел 1 сентября 2022 года на пляже «Яшмовый» в Балаклавском районе. Мужчина совершил в отношении незнакомой девушки, которая загорала, действия сексуального характера против ее воли.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 23-летний житель Бийска обвиняется в покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Обвиняемый встретил на улице города незнакомую женщину. Мужчина предложил ей познакомиться, но россиянка отказалась. Когда девушка прошла в подъезд, россиянин набросился на нее и попытался изнасиловать.