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Главный раввин России заявил, что в синагогах страны ежедневно молятся за президента и народ

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Doomych./Wikipedia

Главный раввин, по версии Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР), Адольф Шаевич заявил, что в синагогах страны ежедневно молятся за президента страны, премьер-министра, мэров городов и народ, сообщает РИА Новости.

«Тот, кто благословил наших отцов… благословит и возвеличит президента и главу правительства, мэра города и всех жителей Российской Федерации. <…> Царь царей, над царями установи мир между всеми народностями… пошли благословение и экономическую удачу всему нашему государству, дабы оно добилось успеха и процветало. Защити Российскую Федерацию от всех ненавистников ее, от внутренних и внешних врагов», — процитировал Шаевич молитву.

Он пояснил, что эта молитва произносится каждую субботу в синагогах КЕРООР и выразил уверенность, что она доходит до Всевышнего.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал «колеблющуюся интеллигенцию» укрепиться в вере.

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