Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Данила Козловский экранизирует роман Водолазкина «Авиатор» 16:07
Зеленский увеличил на 10,5 млрд долларов расходы бюджета... 16:07
Эндокринолог Карташова предупредила о вреде фрешей и... 16:04
На Урале неизвестный мужчина избил полицейского на глазах... 16:04
Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности страны из-за... 16:02
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00
Baza: ТНТ приостановил съемки некоторых комедийных шоу 15:57
В Ярославской области спустили на воду новое краболовное... 15:57

В Калининграде после соревнований по карате школьнику пришлось удалить часть мозга

В Калининграде 16-летний школьник получил удар в голову на соревнованиях по карате. После этого ему потребовалось удалить часть головного мозга, сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

22 октября 2022 года во Дворце спорта «Юность» проходил чемпионат и первенство Калининграда по карате среди подростков и взрослых. Во время соревнований 16-летний подросток получил удар в висок. Дежурный медик — главврач платной скорой помощи — осмотрел его и дал анальгин, а после отпустил домой, несмотря на то, что у школьника сильно болела голова. Уточняется, что 38-летнего Алексея Черкеса много раз увольняли с других мест работы.

Каратист дождался награждения, получил медаль и хотел пообщаться с друзьями, однако его забрала сестра.

Через три часа ему стало плохо. Бригада скорой помощи доставила его в реанимацию. Томография показала, что у школьника произошло кровоизлияние в мозг, ему была проведена срочная операция, во время которой удалили большой участок мозга в височной доле.

Ранее в Калининграде водитель автобуса не заметил, как зажал семилетнюю девочку дверью.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+