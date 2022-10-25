Шестой Национальный рекламный форум состоится 10-11 ноября

На шестом Национальном рекламном форуме (НРФ'6), который пройдет 10-11 ноября в Москве, эксперты обсудят основные стратегии игроков в изменившихся условиях, а также представят ресурсы рекламного бизнеса в решении индустриально-технологических проблем.

Так, под эгидой двух ассоциаций АКАР и АРИР специальная сессия объединит представителей агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей для обсуждения возникших вызовов и изменений. Экспертов разберут важные практические вопросы для индустрии и расскажут о методах адаптации к изменениям на законодательном уровне.

Отмечается, что создание ЕРИР привело к увеличению нагрузки на медиакоммуникационную отрасль и дальнейшим изменениям в работе с информацией, появилась обязанность передавать сведения обо всех рекламных кампаниях. В связи с этим эффективная работа с данными является основным драйвером для формирования успешной бизнес-модели игроков рынка в текущих условиях.

Новые тенденции и подходы работы с данными и программатик также станут фокусом внимания представителей ОРД, вендоров, рекламных групп, брендов и площадок на большой сессии Big data & programmatic.

При этом агентства, технологические площадки и рекламодатели по-своему анализируют произошедшие изменения на рынке, формируя новые подходы и стратегии продвижения. Отмечается, что деловая программа форума охватит широкий спектр вопросов, в том числе направленных на оценку развития интерактивной рекламы. Поиск доступных и новых инструментов, последствия ухода зарубежных рекламодателей и технологических игроков, стандартизация деятельности стимулируют участников к формированию единого вектора развития цифровых коммуникаций в режиме рабочего диалога.

Так, например, участники сессии Digital Video обсудят новые метрики оценки эффективности видео, изменения в смотрении и качестве контента. А на сессии Mobile Ad эксперты обратят внимание на проблемные точки сегмента мобильной рекламы и их преодоление для более эффективного решения бизнес-задач в ближайшей перспективе. Новые направления маркетинговых инструментов и источники инвестирования для отечественных технологических разработок будут рассмотрены во время дискуссионной панели о перспективах развития MarTech-рынка в изоляции.

Генеральным партнером Национального рекламного форума стал СберСеллер. Генеральным информационным партнером выступил медиахолдинг Rambler&Co.