Почти каждый пятый россиянин работает за кухонным столом

Мебельный ритейлер Hoff провел исследование и выяснил, в каком формате работают россияне, организовано ли у них рабочее место дома и довольны ли они им. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Так, 22% респондентов работают по гибридному графику, то есть несколько дней в офисе, несколько — удаленно, 13% — полностью перешли на удаленку, а 51% предпочитают офис.

При этом 44% хотели бы работать из дома, четверть (23%) чередовать работу вне офиса. 22% желают самостоятельно выбирать, где им удобнее работать, и только 8% были бы не против регулярно ездить в офис.

Примечательно, что 63% считают, что их должностные обязанности позволяют работать из дома, а больше трети (32%) — не смогли бы работать вне офиса.

Больше половины россиян (53%) имели опыт работы в удаленном формате, а 47% опрошенных всегда работали в офисе.

Вместе с тем большинство респондентов (83%) довольны своим рабочим местом. 43% работают за компьютерным столом, у каждого третьего есть полноценное рабочее место, 17% трудятся за кухонным столом, а 8% — в домашнем кабинете.

Ранее россияне рассказали, какие рабочие ситуации пугают их больше всего.