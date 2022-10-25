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СБУ предъявила обвинения министру транспорта РФ Савельеву

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины обвинила главу Минтранса России Виталия Савельева в «подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины», сообщается в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что Савельев «способствовал» перемещению российских военнослужащих и военной техники через Крым на Украину по железной дороге. По информации СБУ, в период с 26 марта 2021 года до 4 сентября 2022 года Савельев якобы обеспечил переброску почти 300 единиц российской бронетехники, а именно бронетранспортеров, боевых машин пехоты и «сотни тонн» горюче-смазочных материалов.

В перемещении эшелонов были задействованы более 250 вагонов, заявили в СБУ. Савельева обвиняют в «пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны» ( ч. 5 ст. 27 УК Украины) и «незаконной переправке лиц через госграницу (ч. 2 ст. 437).

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск около 700 российских чиновников, в их числе зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД Мария Захарова и командующий российскими войсками в зоне спецоперации Сергей Суровикин.

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