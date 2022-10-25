NRK: в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсё мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает местный телеканал NRK.

Отмечается, что задержан 30-40-летний гражданин Бразилии. Полиция предполагает, что у фигуранта поддельные документы, в действительности же он может быть гражданином России и работать на российские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил обмен директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в сотрудничестве с Россией, на украинских военнопленных.

До этого стало известно, что правительство Германии выдало визу гражданину России, который подозревается в шпионаже в пользу своей страны.