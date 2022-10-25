В Красноярском крае мужчина погиб под винтом катера на берегу

В Игарке на берегу столкнулись два катера, в результате чего мужчина попал под винт одного из них и умер, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в официальном Telegram-канале.

25 октября 2022 года около 8:25 из аэропорта Игарка перевозили пассажиров на двух катерах на воздушной подушке.

Во время высадки людей, которая происходила на берегу, произошло столкновение судов, из-за этого на землю вытолкнуло катер. Неподалеку стояла группа пассажиров, которые уже успели сойти на берег. Один из них — мужчина — получил смертельную травму от работающего винта катера.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Греции погиб турист из Британии, делая селфи рядом с вертолетом.