В Польше заподозрили Макрона в передаче папе Римскому украденной нацистами книги

Книга XVIII века, которую президент Франции Эммануэль подарил папе Римскому Франциску в ходе своего визита в Ватикан, могла быть вывезена нацистами из Львова в годы Второй мировой войны. Такое предположение высказал бывший польский дипломат Роберт Пшчел на своей странице в Twitter.

Речь идет о трактате немецкого философа и одного из центральных мыслителей эпохи Просвещения Иммануила Канта «К вечному миру» 1796 года издания. На первой странице книги есть штамп «Академический читальный зал во Львове».

По словам Пшчела, этот штамп ясно указывает на то, что подаренная епископу книга раньше принадлежала библиотеке польского университета во Львове.

«Мягко говоря, неловко», — написал экс-дипломат.

Руководитель Польского института международных отношений Славомир Дембский также прокомментировал инцидент с книгой. Он предположил, что эта книга могла быть обменена до Второй мировой войны на другую из коллекций любой другой библиотеки.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что ведомство изучает вопрос о подарке французского президента, однако «не делает заявления по этому вопросу».

Ранее сообщалось, что Макрон попросил папу Римского Франциска провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы завершить конфликт на Украине.