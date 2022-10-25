В Подмосковье опрокинувшийся фургон насмерть сбил школьницу, стоявшую на остановке

В деревне Дроздово водитель фургона не справился с управлением, из-за чего насмерть сбил стоявшую на остановке 16-летнюю школьницу, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

В деревне Дроздово мужчина, находившийся за рулем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением, из-за чего фургон занесло и он опрокинулся на остановку. В это время там стояла 16-летняя девушка. От полученных травм она погибла на месте ДТП.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

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