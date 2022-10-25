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На Ямале пьяный мужчина поджег квартиру вместе с бывшей женой и девятилетней дочерью

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

На Ямале местная жительница пожаловалась на поджог ее квартиры, который совершил ее бывший супруг. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на пострадавшую.

Инцидент произошел вечером 24 октября 2022 года в городе Ноябрьск. Женщина находилась в квартире вместе с девятилетней дочерью, когда внезапно начался пожар. Матери вместе с ребенком удалось выбежать из жилища и спастись.

«Он был пьяный. Может, хотел наказать меня за то, что я выплатила ипотеку и собираюсь уезжать в другой город, подальше от него. Мне сложно было находиться с ним в одном городе. Постоянные его пьянки, потом он обязательно приходил к нам скандалить», — поделилась пострадавшая.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинске утверждено обвинительное заключение в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство 21-летней супруги. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого супруг облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой.

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