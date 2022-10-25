Электричество начали отключать в Николаевской области

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что в регионе начали отключать электричество для стабилизации работы энергосистем. Об этом он написал в Telegram.

Ким сообщил, что 25 октября было принято решение об обесточивании населенных пунктов сначала пяти групп, указанных в графике аварийных отключений. Позднее он написал, что все 10 групп из списка будут отключены.

Ким заверил, что отключения будут длиться не более четырех часов, однако «возможны незначительные отклонения по времени».

Ранее в этот же день власти Львовской области сообщили о веерных отключениях электричества в регионе. Он отметил, что отдельного графика с указанием времени отключений нет.

Кроме того, об отключении электричества сообщили власти Днепропетровской области.

В компании «Укрэнерго» проинформировали о введении графиков отключения электричества в целях стабилизации работы энергосистемы страны. В компании также призвали граждан экономить электроэнергию.