Александр Новак встретился с победителем конкурса «Лидеры России» Евгением Ямщиковым

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 24 октября встретился с победителем четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Евгением Ямщиковым. Встреча прошла в рамках продолжается программы наставничества с ведущими управленцами страны.

Новак рассказал победителю о своем личном опыте работы на госслужбе и в бизнесе, а также пригласил его поучаствовать в рабочих группах при правительстве России в области импортозамещения и нефтехимии.

«Было интересно узнать об опыте Александра Валентиновича при переходе из бизнеса на государственную службу. Мы обсудили ключевые вопросы развития российской промышленности, нефтегазохимии регионов, импортозамещения. Готов участвовать в реализации важнейших проектов нашей страны», — отметил Ямщиков.

Напомним, Евгений Ямщиков принял участие в треке «Бизнес и промышленность» и вошел в число 106 победителей конкурса «Лидеры России», на участие в котором в 2021-2022 году поступило более 180 тысяч заявок из 85 регионов России и 150 стран мира. 7 июля он в числе 15 победителей встречался с президентом России Владимиром Путиным. На встрече он рассказал главе государства о своей профессиональной деятельности, общественных инициативах и о том, как победа в конкурсе изменила его жизнь.

«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В мае 2022 года были подведены итоги четвертого сезона конкурса и определены 106 победителей.