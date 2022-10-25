Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Life: Витас объяснил, почему напал с перцовым баллончиком... 16:10
КДК РФС наложил санкции на футбольный клуб «Спартак» 16:08
Данила Козловский экранизирует роман Водолазкина «Авиатор» 16:07
Зеленский увеличил на 10,5 млрд долларов расходы бюджета... 16:07
Эндокринолог Карташова предупредила о вреде фрешей и... 16:04
На Урале неизвестный мужчина избил полицейского на глазах... 16:04
Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности страны из-за... 16:02
Хинштейн переадресовал в Роскомнадзор вопрос о том, будет ли... 16:01
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предложили заменить мат... 16:01
Еврокомиссар Симсон заявила о полном замещении не поставленного... 16:00

Александр Новак встретился с победителем конкурса «Лидеры России» Евгением Ямщиковым

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 24 октября встретился с победителем четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Евгением Ямщиковым. Встреча прошла в рамках продолжается программы наставничества с ведущими управленцами страны.

Новак рассказал победителю о своем личном опыте работы на госслужбе и в бизнесе, а также пригласил его поучаствовать в рабочих группах при правительстве России в области импортозамещения и нефтехимии.

«Было интересно узнать об опыте Александра Валентиновича при переходе из бизнеса на государственную службу. Мы обсудили ключевые вопросы развития российской промышленности, нефтегазохимии регионов, импортозамещения. Готов участвовать в реализации важнейших проектов нашей страны», — отметил Ямщиков.

Напомним, Евгений Ямщиков принял участие в треке «Бизнес и промышленность» и вошел в число 106 победителей конкурса «Лидеры России», на участие в котором в 2021-2022 году поступило более 180 тысяч заявок из 85 регионов России и 150 стран мира. 7 июля он в числе 15 победителей встречался с президентом России Владимиром Путиным. На встрече он рассказал главе государства о своей профессиональной деятельности, общественных инициативах и о том, как победа в конкурсе изменила его жизнь.

«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В мае 2022 года были подведены итоги четвертого сезона конкурса и определены 106 победителей.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+