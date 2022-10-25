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РЕН ТВ: один человек погиб в результате взрыва на заводе в Волгограде

В результате взрыва на заводе по производству радиаторов отопления в Волгограде погиб один человек — 54-летний сотрудник предприятия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«По нашим данным, в результате ЧП на заводе по производству радиаторов в Волгограде погиб один человек — сотрудник предприятия», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что еще один 26-летний сотрудник завода был госпитализирован с ожогами 40% тела.

В ГУ МЧС по Волгоградской области, в цехе предприятия произошел пожар – загорелась алюминиевая пыль. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Отмечается, что в текущий момент на месте происшествия работают спасатели, а пожарные ликвидируют возгорание.

Ранее оперативный дежурный МКУ «ЕДДС города Перми» сообщил о трех погибших в результате взрыва на Пермском пороховом заводе.

Вечером 22 октября в сообществе «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие» во «ВКонтакте» появилось сообщение о взрыве на пороховом заводе. Согласно информации в посте, под завалом находилось четыре человека и еще двое погибли — спасатели также искали еще одного.

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