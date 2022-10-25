Ульянов: эксперты МАГАТЭ поедут в Киев и Желтые воды после сообщений о «грязной бомбе»

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что после сообщений России о подготовке Украиной «грязной бомбы» эксперты МАГАТЭ поедут в Киев и Желтые Воды. Об этом он сказал в эфире «России 24».

По его словам, подобные инспекции связаны с отбором проб, на анализ которых уходит много времени.

«То есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений», — сказал Ульянов.

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что эксперты организации собираются посетить два атомных объекта на Украине после заявлений о их возможной подозрительной деятельности.

Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за заявлений о подготовке Киевом провокации на украинской территории, которые связаны с подрывом «грязной бомбы».