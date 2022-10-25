РЕН ТВ: в Москве арестовали преступников, которые заманивали, грабили и насиловали мужчин

В Москве поймали четверых мужчин и девушку по подозрению в создании банды. Они грабили жертв, насиловали, а после шантажировали снятыми на камеру видеозаписями надругательства. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Орудовать преступники начали в начале лета 2022 года. Согласно схеме, молодая девушка знакомилась с мужчинами, приглашала их к себе домой, где жертву уже ждали подельники. Там его избивали, связывали и били электрошокером.

«Под пытками несчастный соглашался перевести деньги на указанные ему счета, звонил родным и знакомым с просьбой перекинуть ему еще средств взаймы, выдавал пароли от приложений, в которых можно онлайн оформить заем», – рассказал собеседник телеканала.

Также злоумышленники отбирали у мужчин ценные вещи. После этого они насиловали жертв и снимали процесс на камеру, чтобы в дальнейшем шантажировать их.

Все пятеро преступников арестованы. Известно, что четверо уроженцев Таджикистана в возрасте от 20 до 24 лет и их 18-летняя подельница находились на территории России нелегально.

Ранее сообщалось, что в Чили грабители начали разбрасывать деньги во время погони. Из-за действий преступников проезжая часть была буквально засыпана наличными.