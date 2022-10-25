Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Токаев обсудил с главой Евросовета недопущение влияния санкций... 16:17
Transfermarkt: российский нападающий «Аданы Демирспор»... 16:15
Bloomberg: Италия начала расследование в отношении Pfizer из-за... 16:15
Life: Витас объяснил, почему напал с перцовым баллончиком... 16:10
КДК РФС наложил санкции на футбольный клуб «Спартак» 16:08
Данила Козловский экранизирует роман Водолазкина «Авиатор» 16:07
Зеленский увеличил на 10,5 млрд долларов расходы бюджета... 16:07
Эндокринолог Карташова предупредила о вреде фрешей и... 16:04
На Урале неизвестный мужчина избил полицейского на глазах... 16:04
Военный из США заявил об угрозе нацбезопасности страны из-за... 16:02

РЕН ТВ: в Москве арестовали преступников, которые заманивали, грабили и насиловали мужчин

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Москве поймали четверых мужчин и девушку по подозрению в создании банды. Они грабили жертв, насиловали, а после шантажировали снятыми на камеру видеозаписями надругательства. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Орудовать преступники начали в начале лета 2022 года. Согласно схеме, молодая девушка знакомилась с мужчинами, приглашала их к себе домой, где жертву уже ждали подельники. Там его избивали, связывали и били электрошокером.

«Под пытками несчастный соглашался перевести деньги на указанные ему счета, звонил родным и знакомым с просьбой перекинуть ему еще средств взаймы, выдавал пароли от приложений, в которых можно онлайн оформить заем», – рассказал собеседник телеканала.

Также злоумышленники отбирали у мужчин ценные вещи. После этого они насиловали жертв и снимали процесс на камеру, чтобы в дальнейшем шантажировать их.

Все пятеро преступников арестованы. Известно, что четверо уроженцев Таджикистана в возрасте от 20 до 24 лет и их 18-летняя подельница находились на территории России нелегально.

Ранее сообщалось, что в Чили грабители начали разбрасывать деньги во время погони. Из-за действий преступников проезжая часть была буквально засыпана наличными.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+