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В Туле рядом с овощехранилищем колонии местные жители обнаружили тело мужчины

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Туле на участке овощехранилища, которое принадлежит исправительной колонии №2, местные жители обнаружили останки мужчины, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитет России (СКР) Татьяну Грызлову.

21 октября 2022 года недалеко от овощехранилища ИК-2 нашли мумифицированные останки мужчины средних лет. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые экспертизы, чтобы установить его личность. Однако сейчас специалисты считают, что его смерть не носит криминальный характер.

Следственный комитет проводит необходимые действия, которые помогут установить все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме этого, необходимо установить дату и причину смерти.

Ранее на юго-западе Москвы нашли тела пожилой женщины и ее сына.

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