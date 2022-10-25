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«Росэнергоатом»: у Украины есть технический потенциал для создания «грязной бомбы»

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина обладает техническим потенциалом для создания «грязной бомбы». Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«С сожалением нужно признать, что «грязная бомба» — это, так скажем, не самое сложное изделие, которое требует особых технологий. Поэтому Украина располагает и научным, и научно-техническим потенциалом для изготовления такого изделия», — сказал Карчаа.

Применение «грязной бомбы» на Украине будет считаться актом ядерного терроризма, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме генсеку Всемирной организации Антониу Гутерришу. Накануне представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что ООН призывает избегать любых действий, ведущих к эскалации конфликта на Украине. Ранее подозрения Москвы в подготовке провокации с «грязной бомбой» отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг. МАГАТЭ готовится нанести визит на подозрительные ядерные объекты Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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