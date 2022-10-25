Постпред РФ Ульянов заявил о поддержке идеи Гросси о создании защитной зоны ЗАЭС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что инициатива гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской АЭС предполагает запрет на стрельбу с территории и по территории станции, и Россия в целом поддерживает данное предложение.

По его словам, гендиректор МАГАТЭ Гросси предложил альтернативную концепцию создания зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

«Ее суть в двух словах состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции. Вполне разумная идея, которую в целом мы поддерживаем», — сказал он, добавив, что вопрос «как всегда в деталях».

Ульянов пояснил, что основные нуждающиеся в решении вопросы касаются географических параметров зоны. По мнению дипломата, если речь идет о территории станции как таковой, то это было бы наиболее рациональным решением, но, если предполагается захват какой-то территории вокруг станции, то здесь появляется предмет для обсуждения.

Другим немаловажным фактором дипломат назвал вопрос о том, кто будет контролировать соблюдение этой договоренности, пока же есть только «предварительные соображения».

Ранее Ульянов заявил, что после сообщений России о подготовке Украиной «грязной бомбы» эксперты МАГАТЭ поедут в Киев и Желтые Воды.