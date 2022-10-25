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Охотник случайно выстрелил в себя, пытаясь отбиться от медведя

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/Lee Francis/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Охотник из США случайно выстрелил сам в себя, пытаясь отбиться от медведя, пишет New York Post.

65-летний Ли Фрэнсис охотился со своим сыном, когда на него напал медведь. Пытаясь спугнуть крупное животное, мужчина сделал несколько выстрелов из ружья, но одна из пуль попала американцу в ногу. Раненный вызвал помощь через спутниковый телефон, а затем отец и сын направились к ближайшему озеру ждать спасателей.

Фрэнсис рассказал, что он охотник с большим стажем, но подобный инцидент случился с ним впервые. Сейчас Ли находится в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает. О том, что стало с медведем, не сообщается. Сотрудники охраны дикой природы обыскали местность, где произошло нападение, но так и не нашли животное.

Ранее в Аргентине буйвол убил президента федерации охоты Мексики.

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