Число пострадавших при взрыве в Мелитополе выросло до шести

Число раненых при взрыве в Мелитополе у здания медиа-холдинга «ЗаМедиа» выросло до шести, сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков. Его слова приводятся в Telegram-канале Главного управления внутренних дел по Запорожской области.

«В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок», — заявил он.

Жидков обвинил в произошедшем киевский режим и подчеркнул, что его действия были направлены против мирных граждан.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в результате взрыва пострадали пять человек. Он опубликовал в своем Telegram фото с места происшествия, на которых видно, что взрывной волной были выбиты стекла в пятиэтажном доме и уничтожен автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный у здания. Именно в него было заложено взрывное устройство, осколки машины при взрыве попали в дом. Рогов написал, что произошедшее является терактом.

В эфире Первого канала Рогов также рассказал, что виновные во взрыве попали на камеры видеонаблюдения, в настоящее время их ищут.

Ранее в этот день местная администрация сообщила о мощном взрыве в городе у здания местной телекомпании. Позднее власти города сообщили о теракте.