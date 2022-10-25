В Москве тело кинолога нашли в квартире с 20 собаками

В Москве нашли тело 59-летней местной жительницы, работавшей директором кинологического клуба. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Петра Романова. В квартире находилось 20 собак. На лице женщины криминалисты заметили множество ран, в том числе и от укусов.

По предварительным данным, москвичка умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее сообщалось, что в Туле на участке овощехранилища, которое принадлежит исправительной колонии №2, местные жители обнаружили останки мужчины. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые экспертизы, чтобы установить его личность. Однако сейчас специалисты считают, что его смерть не носит криминальный характер.