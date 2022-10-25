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Сбер объявил о возможности взять образовательный кредит на среднее профобразование

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С 1 ноября в Сбере можно будет оформить специальный кредит не только на учебу в вузе, но и по программе среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба компании.

Это стало возможным после подписания Сбером и Министерством просвещения РФ соглашения о расширении действия программы поддержки образовательного кредитования. Изменения будут действовать с 1 ноября 2022 года.

«Раньше в программу господдержки включалось только высшее образование. Благодаря заключенному соглашению, у нас появилась возможность предоставить субсидии для обучения граждан и по программам среднего профессионального образования. Это значит, что еще больше молодых людей смогут получить образование по выбранной специальности на комфортных условиях», — заявил директор дивизиона «Занять и Сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Отмечается, что ставка по кредиту для студента будет составлять 3%. Остальную часть субсидирует государство.

Кредит можно взять на оплату любого периода учебы: один семестр, год или все обучение целиком.

Все время учебы и девять месяцев после нее нужно будет оплачивать только проценты по кредиту — ежемесячный платеж составит порядка 350 рублей. Остальную сумму необходимо вернуть в течение 15 лет после получения диплома, уточнили в Сбере.

Подать заявку на получение кредита можно не только в отделении Сбера, но и в самом учебном заведении.

В банке рассказали, что с мая по сентябрь 2022 года Сбер выдал 37 тысячам учащихся средства на оплату обучения на общую сумму 5,3 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.

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