Стремоусов заявил, что ВСУ вновь пытались нанести удар по Каховской ГЭС

Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины вновь пытаются нанести удар по Каховской ГЭС, передает ТАСС.

«Противник пытается нанести удар по Каховской ГЭС», — написал он.

Чиновник добавил, что подтверждено уничтожение как минимум трех танков противника.

Также Стремоусов рассказал, что за счет пополнения передовых частей мобилизованными, а также передаче вооружения и техники взамен тех, что были утрачены в многомесячных боях, фронт после прорыва ВСУ вдоль Днепра по направлению к Дудчанам удалось стабилизировать..

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял, что что ВСУ в несколько раз усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС.

Он отметил, что критических разрушений после удара вооруженных сил Украины в районе Каховской гидроэлектростанции не зафиксировано.