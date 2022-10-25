Застрелившего двоих приятелей из ружья в Орехово-Зуево арестовали

В Орехово-Зуево суд поместил в СИЗО 37-летнего местного жителя, застрелившего в дачном поселке во время пьяной ссоры двоих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел ночью 22 октября 2022 года. По версии следствия, пьяный подозреваемый поссорился со своими знакомыми и выстрелил в них из охотничьего ружья. В результате полученных ран пострадавшие скончались на месте.

Отмечается, что подозреваемый самостоятельно сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске местный житель 1994 года рождения обвиняется в убийстве мужчины и покушении на убийство своей родственницы.