В Подмосковье 13-летний школьник выпал из электрички и погиб

В Подмосковье 13-летний подросток проник в электричку и погиб выпав из вагона. Об этом сообщает издание mk.ru.

Инцидент произошел возле станции Коренево Казанского направления 23 октября 2022 года. Мальчик вместе с другом ехали в электричке и решили залезть в кабину к машинисту. Перейдя в хвостовой вагон, подростки вскрыли дверь и заперлись изнутри. Однако спустя некоторое время к ним постучались.

Тогда школьник открыл боковую дверь кабины и выпрыгнул из электрички, которая шла на полном ходу. Прибывшие на место врачи диагностировали смерть ребенка.

По факту случившегося проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Калининграде водитель автобуса не заметил, как зажал семилетнюю девочку дверью.