В Вологде на 10-летнюю девочку напал и попытался изнасиловать неизвестный мужчина

В Вологде на 10-летнюю девочку напал неизвестный 57-летний мужчина и попытался изнасиловать, сообщает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что ребенка спасли бдительные прохожие.

Инцидент произошел вечером 24 октября на улице Пугачева. Девочка шла между домами, когда к ней начал приставать мужчина, а потом попытался ее изнасиловать. Очевидцы заметили происходящие и отпугнули злоумышленника. После этого его задержали.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование ребенка.

Ранее сообщалось, что в Москве пожилая местная жительница напала на полуторамесячную девочку в коляске из-за того, что ее внука оскорбили. Мать-одиночка вышла на прогулку вместе с двумя детьми — девятилетней дочерью и новорожденной.

Во дворе женщина сделала чужому мальчику замечание. Тот светил лазерной указкой и попал прямо ей в глаза. Его бабушка в ответ заявила, что повлиять на внука не может. Спустя некоторое время пенсионерка схватила младенца и начала трясти, после чего бросила ребенка обратно в коляску.