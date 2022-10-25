В Москве отчим разбил стекло во время ссоры с 14-летним пасынком и умер от потери крови

В Москве 39-летний местный житель погиб, разбив стеклянную дверь, во время ссоры с 14-летним пасынком. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 24 октября 2022 года в районе Чертаново. Мужчина распивал спиртные напитки и решил заняться воспитанием подростка. Он накричал на подростка и дал ему оплеуху, после чего мальчик убежал и заперся на кухне.

Отчим, чтобы добраться до пасынка разбил стекло, но большой осколок вошел ему в плечевую артерию. Ребенок вызвал мужчине «скорую», однако медики не успели спасти его. Он скончался от потери крови.

Ранее сообщалось, что в Техасе местного жителя убило той же пулей, которой он выстрелил в женщину. Мужчина в ходе конфликта с женщиной выстрелил из пистолета ей в шею. Снаряд сделал сквозное ранение и отрикошетил в ногу американца, повредив артерию.