Минтруд: россияне с 2025 года смогут получать статус предпенсионера без заявления

Минтруд России планирует с 2025 года информировать россиян о получении статуса предпенсионера без заявления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала «Госуслуги», — указали в пресс-службе, добавляя, что соответствующий законопроект был представлен на общественное обсуждение.

Сейчас для подтверждения этого статуса гражданам необходимо получить справку в отделении Пенсионного фонда или через портал госуслуг. Документ позволяет получить льготы, указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует до конца года расширить программу льготного автокредитования, добавив в нее две дополнительные категории граждан — пенсионеров и военнослужащих. Глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что сейчас идет доработка соответствующих нормативных актов. Также министр отметил, что Минпромторг продолжает работать над улучшением форматов поддержки автопрома, разрабатываются окончательные предложения в рамках текущего бюджета.