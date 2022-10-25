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Под Новосибирском женщина разозлилась из-за плача 6-месячного сына и ударила его об диван

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В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности шестимесячному ребенку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в середине июня 2022 года в Барабинске. Женщина не могла успокоить новорожденного сына и бросила его на диван. Мальчик ударился головой о твердую поверхность основания мебели, в результате чего получил травму головы, от которой скончался спустя несколько дней.

Вину в содеянном сибирячка признала полностью. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Саратове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил полуторамесячную дочь по голове. Между мужчиной и его супругой произошел конфликт, в ходе которого он ударил младенца кулаком в голову. Девочку госпитализировали — врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

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