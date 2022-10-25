Депутат Романов возьмет шефство над одной из воинских частей Западного военного округа

Депутат Госдумы от «Единой России», первый зампред думского комитета по контролю Михаил Романов посетил несколько воинских частей под Санкт-Петербургом и встретился с мобилизованными петербуржцами. Над одной из них, дислоцирующейся в поселке Каменка Ленинградской области, парламентарий возьмет шефство.

Неделей ранее, в рамках закрытого совещания депутатов с руководством Минобороны РФ было принято решение о создании структуры шефства депутатов над воинскими частями и военными городками.

Соответствующее поручение парламентариям дал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что депутаты должны быть особенно активны в отстаивании интересов избирателей в ситуации военного положения, и, если военным городкам чего-то не хватает, то парламентарии могут взять на себя вопросы организации бюджетирования и контроля за исполнением профинансированных решений.

Таким образом, Минобороны, сосредоточенное сейчас на боевых задачах, получит помощь в решении этих вопросов. Они имеют стратегическое значение, ведь в военных городках остались семьи тех, кто сейчас находится на передовой.

«Очень важно, чтобы те, кто на передовой, знали: в тылу их семьи всем обеспечены, ни в чем не нуждаются», — подчеркнул Михаил Романов в ходе рабочей поездки.

Он назвал крайне важным, чтобы инфраструктура военных городков была современной и комфортной, ведь именно военные городки, в том числе, принимают новобранцев, призванных в рамках частичной мобилизации.

Там их должны встречать достойные условия, качественное питание, высокий уровень медицинского обслуживания, отвечающие современным требованиям комнаты отдыха и дома культуры, отметил парламентарий.

«Здесь не может быть мелочей, ведь от этого зависит боевой дух защитников России», — убежден депутат.

В каждой из частей парламентарий осмотрел полигон, посетил занятия по боевой подготовке, оценил обстановку казарм, оснащение столовой, медсанчасти и дома культуры. На особом контроле депутата — состояние жилья для офицерских семей и его готовность к зиме.

«По результатам осмотра будут сформированы запросы в профильные ведомства для решения проблем каждой конкретной части, как в отношении снабжения мобилизованных, так и в отношении инфраструктуры военных городков в целом. Будем требовать оперативной реакции и подключать все возможные источники, в том числе, бизнес-сообщество, для снаряжения отправляющихся на передовую бойцов дополнительным тактическим обмундированием», — заверил Романов.

Кроме того, зампред думского комитета по контролю возьмет на себя решение личных вопросов, с которыми к нему обращаются бойцы: кредитные каникулы, выплаты алиментов из суммы денежного довольствия контрактников и т.д.