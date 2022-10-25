Склад горит в Петербурге на площади 6 тысяч кв. метров

В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад, площадь горения составляет 6 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Пожару присвоен третий ранг сложности, в его тушении участвуют 154 человека и 42 единицы техники.

Сведения о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

Ранее аналогичный инцидент произошел на территории склада «Ногинск-Технопарк» в Московской области. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. метров, огонь был полностью ликвидирован при участии более 80 человек и 27 единиц техники. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства установить точные причины и обстоятельства происшествия.

До этого в Екатеринбурге загорелся ангар с пластиковой продукцией, в результате чего пострадал один человек.