СКЦ проверяет сведения о мине в морском гуманитарном коридоре в Черном море

Совместный координационный центр (СКЦ), базирующийся в Стамбуле, направит в среду, 26 октября, два судна для проверки информации об обнаружении мины в морском гуманитарном коридоре в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что СКЦ дал разрешение на выход из порта Одессы буксира Sapfir и поисково-спасательного судна SAR-02. Они должны будут провести предварительную инспекцию похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре.

В СКЦ подчеркнули, что суда отправятся к месту в северном секторе коридора.

Ранее Совместный координационный центр (СКЦ) подтвердил, что экспорт зерна с Украины через черноморские проливы происходит с задержками, очередь на инспекцию составляет 113 судов.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.