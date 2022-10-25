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МЧС: площадь пожара на складе в Петербурге возросла до 12 тыс. кв. метров

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что площадь пожара на складе в поселке Металлострой на юго-востоке города увеличилась до 12 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС.

«В здании склада размером 100 на 240 метров, высотой 12 метров происходит горение строительных материалов на площади 12 тыс. кв. метров», — говорится в заявлении МЧС.

В публикации отмечается, что в тушении участвуют 27 единиц техники и 123 человека личного состава МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад, площадь горения составляет 6 тыс. квадратных метров. 

Пожару присвоен третий ранг сложности, в его тушении участвуют 154 человека и 42 единицы техники.

До этого аналогичный инцидент произошел на территории склада «Ногинск-Технопарк» в Московской области. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. метров, огонь был полностью ликвидирован при участии более 80 человек и 27 единиц техники. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства установить точные причины и обстоятельства происшествия.

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