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Врач-диетолог Пигарева перечислила главные ошибки при похудении

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В погоне за красивой фигурой многие «худеющие» допускают такие ошибки, которые наносят непоправимый вред здоровью. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук и заведующая отделением клинической диетологии Больницы Виноградова Юлия Пигарева.

По ее словам, первая самая частая ошибки тех, кто решил сбросить вес – это отсутствие комплексного подхода к снижению веса.

«Повышенная масса тела часто связана с нарушениями жирового, углеводного, белкового обменов, работой щитовидной железы, дефицитом различных питательных веществ, микро- или макроэлементов. Не имеет значения, сколько лишних килограммов вы хотите убрать: 5 или 105. Перед тем, как начать худеть, нужно понять, не вызван ли набор массы нарушениями процессов в организме», – констатирует диетолог.

Так, результаты диагностики позволят скорректировать нарушения, подобрать подходящий именно вам рацион питания и как результат – похудеть быстро и эффективно.

«Вторая ошибка худеющих – желание сбросить килограммы сразу. Снижение веса должно быть разумным и постепенным. В первую неделю может уйти 2-3 кг, причем абсолютно безболезненно для организма. Это является физиологичным и правильным, так как в первую неделю снижения веса вместе с жировой тканью как правило уходит и жидкость. В дальнейшем при правильно подобранном рационе снижение веса происходит медленнее – по 3-4 кг в месяц. И это нормально», – сообщила кандидат наук Пигарева.

Третья ошибка — неправильно составленная диета. Как уверяет врач, в большинстве случаев рекомендуется четырех-пятиразовое питание с промежутками между приемами пищи около трех часов. За это время человек обычно не успевает сильно проголодаться, поэтому риск переедания и избыточного потребления калорий в течение дня снижается.

«Рацион должен состоять из трех основных приемов пищи и 1−2 правильных перекусов. Основной прием пищи должен начинаться с клетчатки. Это может быть, например, овощной салат. Затем белок: яйца, рыба, птица, кисломолочные продукты. Потом добавляем сложные углеводы: хлеб цельнозерновой, крупы. На ужин только овощи и белок», – советует диетолог.

Важно и завтракать в первый час после пробуждения, а ужинать за 2-3 часа до сна. Дробное питание с перекусами обычно рекомендуется девушкам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Трехразовое питание может подходить здоровым женщинам или женщинам с инсулинорезистентностью, но только в том случае, если промежутки между приемами пищи более 3-4 часов не являются стрессом и не будут доставлять дискомфорт.

«Еще раз повторюсь: одного правильного решения для всех не существует. Но однозначно стоит избегать семиразового режима питания с промежутками между приемами пищи менее двух часов. В этом случае мы провоцируем постоянную выработку поджелудочной железой инсулина, что в дальнейшем может привести к инсулинорезистентности и сахарному диабету», – заключила Пигарева.

Ранее нутрициолог дала советы, какие продукты лучше брать с собой в поездку.

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