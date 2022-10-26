Автомобилистам рассказали, как подготовить машину к зиме

Традиционно автомобилисты к зиме меняют летнюю резину, но это далеко не весь перечень процедур, необходимых перед наступлением холодов. Как рассказали «Газете.Ru» в ГК Автодом, перед наступлением холодов автомобилистам также стоит произвести замену масла. В тех регионах, где температура зимой достигает -40 градусов, лучше перед наступлением морозов сменить масло в двигателе на более вязкое.

«Для средней полосы России подойдет масло стандарта SAE индекса 10W-30 (до -25 градусов), с категорией не ниже SJ — для бензинового и CD — для дизельного авто. Необходимо проверить и воздушный фильтр, так как зимой к дорожной грязи добавляются частицы антигололедных реагентов», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, обязательно нужно поменять антифриз, если он изменил цвет. Состояние охлаждающей жидкости можно самостоятельно проверить с помощью тестовых полосок. Антифриз рекомендуется менять каждые два года.

«Аккумулятор необходимо подготовить к работе при низких температурах — проверить в официальном сервисном центре уровень электролита и зарядить батареи перед морозами. Также нужно осмотреть провода и клеммы на наличие внешних повреждений и окисленных элементов», – заявили в ГК Автодом.

Перед наступлением холодов также лучше поменять щетки стеклоочистителя. В идеале это должны быть зимние щетки. Со временем щетки теряют эластичность, трескаются, в результате чего на стекле остаются разводы.

Не рекомендуется покупать неоригинальную незамерзающую жидкость для омывателя стекла. Часто она содержит запрещенный метанол и реальная температура их кристаллизации намного выше заявленной, порекомендовали в пресс-службе.

«Летние шины менять на зимние нужно перед наступлением первых заморозков, или когда среднесуточная температура сохраняется ниже 5 градусов по Цельсию. Чаще всего такое время наступает в первой половине ноября. Шипованные шины лучше подходят для тех, кто ездит за город, так как обеспечивают лучшее сцепление на льду, а не шипованные предпочтительнее для мокрого асфальта», – сообщили ГК Автодом.

А в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр в свою очередь добавили, что в случае, если после последнего ТО автомобиль проехал более 8 000 километров, дополнительно необходимо заменить не только моторное масло и антифриз, но и воздушный фильтр.

«Не помешает и провести работы по защите кузова от реагентов: оптимальным вариантом станет детейлинг с полной очисткой авто, коррекцией сколов, полировкой и дальнейшей обработкой специальными антикоррозийными составами», – утверждают в ГК АвтоСпецЦентр.

И советуют также приобрести к наступлению холодов «зимний комплект», который должен быть у каждого автомобилиста. Он включает в себя щетку для снега, скребок для льда, лопату, размораживатель замков, провода для запуска двигателя.

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