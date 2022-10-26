Врач Амрахова назвала неправильное похудение причиной обвисания кожи

Многие похудевшие люди сталкиваются с обвисанием кожи. Врач-косметолог, дерматовенеролог оздоровительного и спа-центра Verba Mayr Светлана Амрахова рассказала «Газете.Ru», как этого не допустить.

По словам эксперта, перед снижением веса обязательно нужно посоветоваться с грамотным диетологом. Часто это бывают и гинекологи, и эндокринологи. Они исследуют гормональный статус, состояние организма в целом, микроэлементный состав и заранее компенсируют все имеющиеся дефициты.

«Далее диетолог пропишет необходимое правильное питание на момент снижения веса. В этот период эпидермис не должен терять ни микроэлементы, ни белки, которые являются нашим строительным материалом. Зачастую позже их дефицит – большая проблема, проявляющаяся как раз в обвисшей, дряблой, некрасивой коже», – констатирует врач.

Если же какие-то неприятные моменты уже сложилось, то первоочередная цель – устранить имеющийся дефицит внутри: сбалансированно питаться и при необходимости восполнить микроэлементный состав лекарственными препаратами и БАДами.

Что касается кабинета косметологии, говорит эксперт Амрахова, то здесь хорошо работают как аппаратные, так и инъекционные методы.

Инъекционная косметология – это мезотерапия с микроэлементами, аминокислотами, которые улучшают качество кожи благодаря восстановлению микроциркуляции, стимуляции синтеза коллагена и эластина; препараты для биоревитализации, то есть гиалуроновая кислота, которая не всем показана, но тоже хорошо работает на заполнение, на регенерацию коллагеновых эластиновых волокон там, где кожа потеряла свою упругость и появились глубокие заломы; стимуляторы коллагена: Radiesse, полимолочная кислота, препараты на основе гидроксиапатита кальция, которые хорошо стимулируют именно синтез коллагена и эластина.

«Помните, что для инъекционных методов все равно почва должна быть подготовлена. То есть предварительно нужно восстановить микроциркуляцию мезотерапией, восполнить дефицит, микроэлементы, аминокислоты, а потом уже использовать стимуляторы коллагена», – уверяет врач-косметолог.

В аппаратной же косметологии, по ее словам, хорошо работает как радиочастотный термолифтинг, так и ультразвуковой лифтинг. Эти две разные технологии как раз нацелены на уплотнение и компактизацию дермы той кожи, которая у нас обвисла, потеряла упругость и эластичность.

«Перед аппаратной коррекцией я всегда стараюсь пациентов подготовить. Той же мезотерапией, стимуляторами коллагена. И через какое-то время, потому что так правильно, приглашаю человека на аппаратную косметологию. И тогда процедуры работают очень хорошо», – отметила Амрахова.

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